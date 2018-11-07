2018-11-07T16:44:07+03:00
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Две сельские дороги досрочно ввели в эксплуатацию в Осинском районе

На их строительство было направлено 214 млн рублей
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Две сельские дороги досрочно ввели в эксплуатацию в Осинском районе. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.Две сельские дороги досрочно ввели в эксплуатацию в Осинском районе. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.
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Две автомобильные дороги «Подъезд к деревне Шотой» и «Подъезд к деревне Батхай» досрочно ввели в эксплуатацию в Осинском районе. На их строительство в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, было направлено 214 млн рублей.

– Общее финансирование строительства сельских дорог в этом году - 285 млн рублей, из них более 180 млн – средства федерального бюджета, более 90 – млн – областной бюджет и софинансирование местных бюджетов, - сообщили в пресс-службе Правительства Иркутской области.

Добавим, что дорога к д. Шотой протяженностью почти 7 км и мостовым переходом. Длина автомобильной дороги к д. Батхай 4,5 км. Тем временем заканчивается строительство еще одной сельской дороги в Баяндаевском районе.

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