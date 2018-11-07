Прогноз погоды в Иркутске: 8 ноября днем +2

СЕГОДНЯ 18:38 2018-11-07T18:38:15+03:00

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В Иркутске, 8 ноября, переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура сегодня ночью -7,-9, днём воздух прогреется до 0,+2 градуса.

- По области переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - В южных, центральных районах Приангарья без осадков.

Утром в Иркутской области при прояснении туман, ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днём в западных, северных и верхнеленских районах 12-17 м/с, позёмки. Температура ночью -7,-12, при прояснении -17,-22, в северо-восточных районах -25,-30. Днём 0,-5, при облачной погоде -7,-12, в западных и южных районах местами до +3.