2018-11-08T04:01:46+03:00
Спорт

Иркутяне выберут эмблему Чемпионата мира по хоккею с мячом

Матчи будут транслировать в Интернете
Ирина РЮТИНА
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Иркутяне выберут эмблему Чемпионата мира по хоккею с мячомИркутяне выберут эмблему Чемпионата мира по хоккею с мячомФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Придумать эмблему Чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд сможет каждый иркутянин. Напомним, турнир пройдет в Иркутске в марте-апреле 2020 года.

- Конкурс на лучшую эмблему Чемпионата, которая будет использоваться на баннерах, афишах и сувенирной продукции стартует уже в ноябре, информация будет выложена на сайте министерства спорта региона, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Итоги подведут в феврале 2019 года.

На чемпионат приедут более 500 человек из 20 стран мира! Проведение матчей в Иркутске планируется на стадионах «Труд», «Рекорд», и на новой арене «Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта», строительство которой уже началось. Также будет задействован стадион «Строитель» в Шелехове. Все, кто не сможет прийти на стадионы, будут смотреть трансляцию матчей в Интернете.

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