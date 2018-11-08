2018-11-08T05:03:42+03:00
Общество

На пожаре в Братске погибли женщина с двумя детьми

Возгорание произошло ночью
Ирина РЮТИНА
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На пожаре в Братске погибли женщина с двумя детьмиНа пожаре в Братске погибли женщина с двумя детьмиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сегодня ночью в городе Братск Иркутской области горел многоквартирный дом. В течение двадцати минут пожарные тушили двухэтажное деревянное строение в микрорайоне Гидростроитель, горела квартира на втором этаже. Когда в третьем часу ночи пламя удалось погасить, в одной из комнат нашли мертвыми 38-летнюю женщину, подростка и маленькую девочку 4 лет.

-Женщина и дети погибли от отравления угарным газом, - отмечают в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Остальные десять жильцов дома выбежали на улицу еще до приезда пожарных.

- В ходе предварительной проверки было установлено, что очаг пожара находился в соседней комнате, - рассказал пресс-службе министерства начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Братску и Братскому району Владимир Мироманов. - В результате механических повреждений электрического провода опорным роликом выдвижной части дивана произошло короткое замыкание. Электропровод находился под ковровым покрытием, что способствовало распространению огня.

Напоминаем, что в случае обнаружения пожара немедленно обращайтесь в службу спасения с мобильных телефонов - «101».

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