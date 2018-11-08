Братских железнодорожников незаконно лишили премии в размере трехсот тысяч рублей
Железнодорожники Путевой машинной станции №66 подали заявление в Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру. Они утверждали, что их работодатель нарушает трудовой кодекс. А именно, 40 работников необоснованно лишили премии.
- Братской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения трудового законодательства в Путевой машинной станции №66, в ходе которой выявлен ряд нарушений закона, в том числе об охране труда, - сообщили в пресс-службе Восточно – Сибирской транспортной прокуратуры.
Прокурор установил, что 35 работников предприятия, осуществляют деятельность в повышенной опасности для жизни, некоторые из них вовсе не проходили медицинское освидетельствование и не имеют разрешения на работу.
По результатам проверки 9 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, 6 лиц к административной.
Работникам, которых лишили премии, выплатили денежные средства в размере 302 тысяч рублей.
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