2018-11-08T06:29:28+03:00
Общество

Средняя зарплата в Иркутской области составила 40,6 тысяч рублей

За месяц заработная плата выросла на 2,2 %
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Средняя зарплата в Иркутской области составила 40,6 тысяч рублей.Средняя зарплата в Иркутской области составила 40,6 тысяч рублей.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В Иркутскстате подсчитали зарплату горожан. Средняя цифра выплат за трудовую деятельность в Прианаграье составила 40 552 рубля.

- Это на 2,2 % выше, чем в августе 2018 года и на 9,1 % больше, чем в сентябре 2017 года, - отметили на сайте Иркутскстата.

Однако, средний показатель заработной платы по России в сентября был выше, чем в Иркутской области и составляет 41 364 рубля. Это на 1 703 рубля ниже российского уровня.

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