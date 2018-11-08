Средняя зарплата в Иркутской области составила 40,6 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:29 2018-11-08T06:29:28+03:00

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В Иркутскстате подсчитали зарплату горожан. Средняя цифра выплат за трудовую деятельность в Прианаграье составила 40 552 рубля.

- Это на 2,2 % выше, чем в августе 2018 года и на 9,1 % больше, чем в сентябре 2017 года, - отметили на сайте Иркутскстата.

Однако, средний показатель заработной платы по России в сентября был выше, чем в Иркутской области и составляет 41 364 рубля. Это на 1 703 рубля ниже российского уровня.

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