Суперлига-1: БК «Иркут» проиграл «Куполу-Родники» в Ижевске

СЕГОДНЯ 06:34 2018-11-08T06:34:23+03:00

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Баскетболисты «Иркута» начали очередное выездное турне в Суперлиге-1 с поражения в Ижевске от местного «Купола-Родники». «Оранжево-черные» проиграли со счетом 73:87.

Хозяева паркета с первых минут повели в счете 4:0, но наши парни смогли не только восстановить равновесие, но и выйти вперед. Правда, концовку первой четверти иркутяне провалили и в лидеры вновь вырвались баскетболисты «Купола». В следующем игровом отрезке команда из Удмуртии оторвались на максимальные в этом матче 15 очков – 30:15. А на большой перерыв хозяева ушли лидируя в 9 очков - 43:34.

- В третьем игровом периоде отыграться у наших парней также не получилось. К окончанию четверти счет был 65:53 в пользу «Родников», - сообщили в пресс-службе «Иркута».- Начало заключительной десятиминутки внушило болельщикам Иркутска оптимизм. Наши парни максимально близко подобрались к Ижевску, но на последних минутах пропустили больше, чем попали. Таким образом хозяева довели дело до победы.

Следующий матч «Иркут» проведет 10 ноября в гостях с московским «МБА».