Ботанический сад ИГУ приглашает на зимние экскурсии
Ботанический сад биолого-почвенного факультета Иркутского государственного университета приглашает всех желающих на новые зимние экскурсии под названием «Раскрываем секреты растений». Это уже не первый цикл экскурсий. Каждый месяц работники ботанического сада придумывают что-нибудь новое.
Занятия, как всегда, будут проводить компетентные профессионалы. В этот раз во время экскурсий вы сможете узнать о секретах ухода за декоративными и плодовыми культурами. Как вырастить здоровое растение в условиях сибирских морозов. Конечно же, ответят на все вопросы и дадут соответствующие рекомендации.
Все экскурсии будут проходить по воскресеньям с 15:00.
18 ноября – Прививки плодовых культур.
25 ноября – Уход за орхидеями.
2 декабря – Выращивание лекарственных трав.
9 декабря – Мастер – класс по бонсай.
16 декабря – Декоративные и хвойные растения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Эмблему Чемпионата мира по хоккею с мячом выберут жители Приангарья. Конкурс стартует в ближайшее время.