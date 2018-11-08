2018-11-08T06:53:58+03:00
Общество

Ботанический сад ИГУ приглашает на зимние экскурсии

Они начнутся с 18 ноября
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Ботанический сад ИГУ приглашает на зимние экскурсии.Ботанический сад ИГУ приглашает на зимние экскурсии.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Ботанический сад биолого-почвенного факультета Иркутского государственного университета приглашает всех желающих на новые зимние экскурсии под названием «Раскрываем секреты растений». Это уже не первый цикл экскурсий. Каждый месяц работники ботанического сада придумывают что-нибудь новое.

Занятия, как всегда, будут проводить компетентные профессионалы. В этот раз во время экскурсий вы сможете узнать о секретах ухода за декоративными и плодовыми культурами. Как вырастить здоровое растение в условиях сибирских морозов. Конечно же, ответят на все вопросы и дадут соответствующие рекомендации.

Все экскурсии будут проходить по воскресеньям с 15:00.

18 ноября – Прививки плодовых культур.

25 ноября – Уход за орхидеями.

2 декабря – Выращивание лекарственных трав.

9 декабря – Мастер – класс по бонсай.

16 декабря – Декоративные и хвойные растения.

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