2018-11-08T08:21:40+03:00
Общество

Китайцы незаконно построили в Листвянке гостиницу и ресторан

Они замаскировали их под частный дом
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Китайцы незаконно построили в Листвянке гостиницу и ресторан.Китайцы незаконно построили в Листвянке гостиницу и ресторан.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Листвянка - настоящая туристическая Мекка Байкала. Земля здесь стоит дорого, и прежде всего потому, что многочисленные кафе и гостиницы пользуются большим успехом у тысяч туристов. Поэтому новые "объекты" такого рода появляются в поселке в самых неожиданных местах, правдами и неправдами. Так, при очередной проверке Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила, что построены еще одна гостиница и ресторан. И снова китайские, под видом частного дома.

"Комсомольская правда" уже разбиралась в том, как и почему как грибы после дождя появляются на берегу Байкала доходные домики, возведенные гражданами Китая. Только в 2017 их там появилось 27. Количество "самоволок" в этом году еще не подсчитывали.

- Действующим законодательством запрещено строительство новых объектов в Листвянке, в том числе индивидуальных жилых домов, - напоминает пресс-служба ведомства.

Почему? Ответ прост - поселок входит в границы Центральной экологической зоны Байкальской природной территории. И даже администрация Листвянки какие-либо разрешения на новое строительство выдавать не может.

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Объявлениями о покупке и продаже участков обклеен весь поселок. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Объявлениями о покупке и продаже участков обклеен весь поселок.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Тем не менее, граждане Китая такой комплекс ( гостиница и ресторан) возвели, под видом жилой застройки. Ясно, что никакая государственная экологическая экспертиза проектной документации, обязательная по закону «Об охране озера Байкал», не проводилась.

В Иркутский районный суд предъявлены иски о признании разрешений на строительство незаконными. Административные дела находятся на рассмотрении.

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