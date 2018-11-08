Соседские разборки в суде: в Тулуне вода с крыши заливала чужой участок

СЕГОДНЯ 08:57 2018-11-08T08:57:06+03:00

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Соседские конфликты - самые яростные. Начавшись, порой, из-за мелочи, они не стихают годами и даже десятилетями. Причем противоборствующие стороны порой и сами не помнят, что послужило причиной первого конфликта. Но не сдают позиции, не соглашаясь даже с очевидным. Так произошло и в Тулуне, где дело о необходимости элементарного водостока на хозяйственных постройках дошло сначала до суда, а потом и до приставов.

-С крыш приусадебных построек в дождливую погоду и период таяния снега стекала вода на соседский участок, тем самым подтапливая двор, - сообщают подробности "дела о водостоке" в Службе судебных приставов по Иркутской области. -Решить конфликт самостоятельно соседям не удавалось. В связи с чем владелец дома, двор которого регулярно заливало, обратился в суд.

Решение суда по этому делу совершенно естественно и исходит из обыкновенного здравого смысла -установить конструкции для отвода воды с крыш на свой участок. Но дело сдвинулось с места далеко не сразу. Водостока не было до тех пор, пока на пороге не появились судебные приставы и не пригрозили хозяйке ответственностью за неисполнение решений суда.