2018-11-08T10:34:31+03:00
Происшествия

Сжечь магазин из мести: в Иркутской области полиции удалось отстоять здание и не допустить жертв

Нападавших брали при силовой поддержке СОБРа
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Сжечь магазин из мести: в Иркутской области полиции удалось отстоять здание и не допустить жертв.Сжечь магазин из мести: в Иркутской области полиции удалось отстоять здание и не допустить жертв.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Целую спецоперацию пришлось развернуть в небольшом селе Ново-Ленино Нукутского района 5 ноября. Проводили ее сотрудники Центра противодействия экстремизму, угрозыска, Главного следственного управления регионального Главка МВД совместно со спецроты УГИБДД и межмуниципального отдела МВД России «Заларинский», при силовой поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии по Иркутской области. Надо было отстоять здание магазина от нападения и не допустить жертв.

Началось все с того, что в полицию поступила оперативная информация о готовящемся преступлении в отношении одного из местных предпринимателей. Однако что именно задумали, было неизвестно. Но сыщикам удалось выяснить: хотят напасть на магазин. При попытке его поджога и задержали с поличным пятерых преступников.

-По версии оперативников, поджог мог быть совершен на почве давнего конфликта с владельцем торговой точки, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области. - Здание магазина удалось потушить и не допустить более тяжких последствий. В результате огнем была повреждена только входная дверь.

На месте происшествия следователи обнаружили вещдоки: две ,5 литровые пластиковые бутылки с горючей смесью, перчатки и медицинские маски.Против пяти поджигателей заведено дело за попытку покушения на умышленные уничтожение или повреждение имущества.

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