Два года «строгача»: иркутянин обманул знакомого, лишив его айфона

СЕГОДНЯ 11:32 2018-11-08T11:32:01+03:00

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Два года в колонии строгого режима проведет ранее судимый житель Иркутска за мошенничество. В апреле этого года он был в гостях у своего знакомого и попросил у него дорогой айфон, чтобы позвонить родственнику. Тот согласился. Однако воспользоваться смартфоном мужчина не смог – чтобы включить его, нужно было ввести цифровой код.

На что знакомый отказался сообщать пароль. Дружок не унимался и предложил съездить с ним вместе в центр города на вымышленную им встречу, надеясь по дороге уговорить сообщить ему пароль телефона.

Приехав в центр на такси, он вышел из машины с телефоном, пообещал, что сходит на встречу и вскоре вернется. На самом же деле дождался пока тот уедет, устав сидеть впустую в машине. И уже потом все-таки выпытал у него под разными предлогами пароль.

- Телефоном мужчина расплатился за поездку в такси, - сообщили в Свердловском районном суде Иркутска.