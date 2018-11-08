Жители Иркутской области накопили долгов по ЖКХ на миллиард рублей

СЕГОДНЯ 11:56 2018-11-08T12:30:33+03:00

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Жители Приангарья не спешат оплачивать услуги ЖКХ. Общая сумма долга составила миллиард рублей. На принудительное исполнение было предъявлено 111 тысяч исполнительных листов на сумму более 2,4 млрд рублей. Об этом сообщили в УФССП по Иркутской области.

При этом сумма среднего долга составляет около 22 тыс. рублей. Особенно неблагополучные в этом отношении территории – Ангарск и Братский район. Кстати, огромные суммы – сотни миллионов рублей, приставам приходится «прощать», так как с должников нечего взять.

Приставы напоминают, что если сумма долга за услуги ЖКХ превышает 10 тысяч рублей, то к неплательщику применяют самые суровые меры – ограничивают их в праве выезда за границу, арестовывают счета или имущество.

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