Иркутян приглашают на международный турнир «Голубой Байкал»

СЕГОДНЯ 12:46 2018-11-08T12:46:58+03:00

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Любители латины трепещите! В Иркутске состоится ХХX юбилейный международный турнир по танцевальному спорту «Голубой Байкал» памяти Владислава Инкижекова. В этом году соревнования приобрели статус международного уровня.

Судьями станут лучшие педагоги мира и России, а для участия в соревнованиях приедут пары из разных регионов страны. В конкурсной программе, а также с показательными номерами выступят бронзовые призеры Германии по латиноамериканской программе Артур Баландин и Анна Салита, дуэт чемпионов в европейской программе Екатерины Казмирчук и Игоря Круглова. Об этом сообщили в администрации города Иркутска.

Гостей ждут во дворце спорта «Труд», начало соревнований в 09.00, гала-концертов – в 18.00.

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