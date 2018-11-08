2018-11-08T13:23:43+03:00
Общество

Снег упал на машину: иркутянка высудила у коммунальщиков почти 200 тыс. рублей

Проверка установила вину управляющей компании
Яна ЛИСИНА
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Повреждение автомобиля.Повреждение автомобиля.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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ЧП произошло в марте этого года на улице Трудовой в Иркутске. Автомобилистка припарковала свою машину у дома, с крыши которого сошел снег. Лавиной авто сильно «помяло». Владелица разбитой машины обратилась в полицию.

В возбуждении уголовного дела ей отказали, однако из материалов проверки следовало, что виновата управляющая компания, которая вовремя не почистила крышу здания от снега.

- В пользу женщины с управляющей компании взыскан причиненный ущерб - 123 тыс. рублей, а также размер утраты товарной стоимости - 47 840 рублей, расходы на оценку ущерба – 9 тыс. рублей, - сообщили в Свердловском районном суде Иркутска.

Также коммунальщики обязаны возместить пострадавшей затраты на адвоката. Это 8 тысяч рублей, оформление доверенности в размере 1700 рублей и госпошлину в 4796 рублей.

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