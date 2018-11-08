2018-11-08T14:16:27+03:00
Общество

Водителя, который насмерть сбил ребенка в Иркутской области, приговорили к колонии-поселения

В момент аварии он был пьян
Яна ЛИСИНА
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Вынесен приговор водителю, сбившему мальчика в поселке Новожилкино.Вынесен приговор водителю, сбившему мальчика в поселке Новожилкино.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Вынесен приговор водителю, который летом этого года насмерть сбил ребенка в поселке Новожилкино. Он сел за руль пьяным, превысил скорость и выехал на полосу встречного движения, где вдоль обочины шли брат и сестра. В результате 5-летний мальчик получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

- Подсудимый признал вину, раскаялся, добровольно предпринимал попытки загладить нанесенный ущерб, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, - сообщили в Усольском городском суде.

Также принес извинения потерпевшему. Все эти обстоятельства, а также наличие на иждивении виновника ДТП мленького ребенка суд учел в качестве смягчающих.

Уголовное дело рассматривали в особом порядке. За нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного управления, повлекшее по неосторожности смерть человека, виновника осудили на три года с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года.

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