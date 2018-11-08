Водителя, который насмерть сбил ребенка в Иркутской области, приговорили к колонии-поселения
Вынесен приговор водителю, который летом этого года насмерть сбил ребенка в поселке Новожилкино. Он сел за руль пьяным, превысил скорость и выехал на полосу встречного движения, где вдоль обочины шли брат и сестра. В результате 5-летний мальчик получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
- Подсудимый признал вину, раскаялся, добровольно предпринимал попытки загладить нанесенный ущерб, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, - сообщили в Усольском городском суде.
Также принес извинения потерпевшему. Все эти обстоятельства, а также наличие на иждивении виновника ДТП мленького ребенка суд учел в качестве смягчающих.
Уголовное дело рассматривали в особом порядке. За нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного управления, повлекшее по неосторожности смерть человека, виновника осудили на три года с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года.