С 9 ноября в Братске устанавливают особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим будет действовать в Братске с 9 по 19 ноября. Для этого создан специальный штаб. В течение десяти дней в Братске нельзя будет разжигать костры, жечь мусор.
- Пройдут противопожарные рейды, будет усилена разъяснительная работа с жителями города по вопросам пожарной безопасности, - сообщили в пресс-службе администрации города Братска.
Напомним, в ночь на 8 ноября в Братске горел многоквартирный дом. В одной из комнат нашли мертвыми 38-летнюю женщину, подростка и маленькую девочку 4 лет. Женщина и дети погибли от отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело.
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