С 9 ноября в Братске устанавливают особый противопожарный режим

СЕГОДНЯ 15:38 2018-11-08T15:41:53+03:00

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Особый противопожарный режим будет действовать в Братске с 9 по 19 ноября. Для этого создан специальный штаб. В течение десяти дней в Братске нельзя будет разжигать костры, жечь мусор.

- Пройдут противопожарные рейды, будет усилена разъяснительная работа с жителями города по вопросам пожарной безопасности, - сообщили в пресс-службе администрации города Братска.

Напомним, в ночь на 8 ноября в Братске горел многоквартирный дом. В одной из комнат нашли мертвыми 38-летнюю женщину, подростка и маленькую девочку 4 лет. Женщина и дети погибли от отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело.

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Началось все с того, что в полицию поступила оперативная информация о готовящемся преступлении в отношении одного из местных предпринимателей.