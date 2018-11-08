2018-11-08T16:03:59+03:00
Происшествия

Золотые изделия похитили из Храма Покрова Божьей Матери в Тулуне

Полицейские ищут злоумышленников
Яна ЛИСИНА
Поделиться:
Золотые изделия похитили из Храма Покрова Божьей Матери в Тулуне. ФОТО: Саянская епархия.Золотые изделия похитили из Храма Покрова Божьей Матери в Тулуне. ФОТО: Саянская епархия.
Изменить размер текста:

В ночь на 8 ноября в Тулуне ограбили храм Покрова Божьей Матери. В полицию обратились священники. Они рассказали, что неизвестные украли золотые и серебряные изделия. Их принесли в храм прихожане в качестве пожертвований.

Вероятно, вор забрался в церковь через окно, потому что оно было разбито. Сейчас полицейские разыскивают грабителей. Сумма ущерба устанавливается.

А в это время в Тулуне дело о необходимости элементарного водостока на хозяйственных постройках дошло сначала до суда, а потом и до приставов. Решить конфликт самостоятельно соседям не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Банки с икрой и клешни моллюсков: партию в 140 кг нелегальных морских деликатесов изъяли в Слюдянке

В грузовой фуре оперативники нашли 60 кг черной икры, 20 кг красной икры и 60 кг клешней краба. Вкусности собирались перевезти из Владивостока в Москву.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С 9 ноября в Братске устанавливают особый противопожарный режим
Самосвал с поднятым кузовом снес опоры наружного освещения и светофоры в Братске
Предложи название: новому скверу на пересечении ул. Сурикова и Чудотворской в Иркутске выбирают имя
Водителя, который насмерть сбил ребенка в Иркутской области, приговорили к колонии-поселения
Снег упал на машину: иркутянка высудила у коммунальщиков почти 200 тыс. рублей
Иркутян приглашают на международный турнир «Голубой Байкал»
Жители Иркутской области накопили долгов по ЖКХ на миллиард рублей
Два года «строгача»: иркутянин обманул знакомого, лишив его айфона
Сжечь магазин из мести: в Иркутской области полиции удалось отстоять здание и не допустить жертв
Лучшие предприятия Иркутской области получили награды
Отопительный сезон в Иркутской области контролируется кабмином региона
Соседские разборки в суде: в Тулуне вода с крыши заливала чужой участок
Китайцы незаконно построили в Листвянке гостиницу и ресторан
Ботанический сад ИГУ приглашает на зимние экскурсии
Жители Приангарья получат дополнительную социальную поддержку
Суперлига-1: БК «Иркут» проиграл «Куполу-Родники» в Ижевске
Средняя зарплата в Иркутской области составила 40,6 тысяч рублей
Эмблему Чемпионата мира по хоккею с мячом выберут жители Приангарья
Убийце девятилетней девочки из Братска продлили срок содержания под стражей
Братских железнодорожников незаконно лишили премии в размере трехсот тысяч рублей
На пожаре в Братске погибли женщина с двумя детьми
Иркутяне выберут эмблему Чемпионата мира по хоккею с мячом
Прогноз погоды в Иркутске: 8 ноября днем +2
Две сельские дороги досрочно ввели в эксплуатацию в Осинском районе
В Иркутске выберут название для нового городского сквера
В Москве прошел круглый стол, посвященный 100-летию ИГУ
Схема движения общественного транспорта временно изменится в предместье Рабочее в Иркутске
За травму головы жительница Иркутска отсудила у спортклуба 56 тысяч рублей