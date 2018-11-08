Золотые изделия похитили из Храма Покрова Божьей Матери в Тулуне
В ночь на 8 ноября в Тулуне ограбили храм Покрова Божьей Матери. В полицию обратились священники. Они рассказали, что неизвестные украли золотые и серебряные изделия. Их принесли в храм прихожане в качестве пожертвований.
Вероятно, вор забрался в церковь через окно, потому что оно было разбито. Сейчас полицейские разыскивают грабителей. Сумма ущерба устанавливается.
А в это время в Тулуне дело о необходимости элементарного водостока на хозяйственных постройках дошло сначала до суда, а потом и до приставов. Решить конфликт самостоятельно соседям не удалось.
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