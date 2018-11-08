Золотые изделия похитили из Храма Покрова Божьей Матери в Тулуне

СЕГОДНЯ 16:03 2018-11-08T16:03:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на 8 ноября в Тулуне ограбили храм Покрова Божьей Матери. В полицию обратились священники. Они рассказали, что неизвестные украли золотые и серебряные изделия. Их принесли в храм прихожане в качестве пожертвований.

Вероятно, вор забрался в церковь через окно, потому что оно было разбито. Сейчас полицейские разыскивают грабителей. Сумма ущерба устанавливается.

А в это время в Тулуне дело о необходимости элементарного водостока на хозяйственных постройках дошло сначала до суда, а потом и до приставов. Решить конфликт самостоятельно соседям не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Банки с икрой и клешни моллюсков: партию в 140 кг нелегальных морских деликатесов изъяли в Слюдянке

В грузовой фуре оперативники нашли 60 кг черной икры, 20 кг красной икры и 60 кг клешней краба. Вкусности собирались перевезти из Владивостока в Москву.