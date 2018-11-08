Прогноз погоды в Иркутске: 9 ноября днем +6

СЕГОДНЯ 19:11 2018-11-08T19:11:32+03:00

В Иркутской области 9 ноября снег и сильный ветер Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По области снег и сильный ветер

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В Иркутске 9 ноября переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура сегодня ночью -7,-9 градусов. Днём воздух прогреется до +4,+6.

- По области переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, в южных районах без осадков, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Утром при прояснении туман. Ветер дует юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, в западных, северных и верхнеленских районах до 17 м/с, позёмки.

Температура в Приангарье ночью -4,-9, при прояснении -14,-19. Днём +1,+6, местами -1,-6. Синоптики предупреждают, на дорогах области снежный накат!