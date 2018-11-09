2018-11-09T04:10:22+03:00
Общество

Почти 3000 человек просят вернуть Бурятию обратно в СФО

Петиция с такой просьбой размещена в Интернете
Ирина РЮТИНА
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Почти 3000 человек просят вернуть Бурятию обратно в СФОПочти 3000 человек просят вернуть Бурятию обратно в СФОФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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2800 человек подписали петицию «Вернуть Бурятию в состав Сибирского федерального округа!». Документ с такой просьбой к Конституционному суду РФ, Совету Федерации и к Государственной Думе РФ размещен в Интернете и каждую минуту под ним появляется новая подпись. Это реакция неравнодушных граждан на присоединение республики к Дальневосточному федеральному округу. А тревожит подписывающихся вот что:

- Планы властей уравнять энерготарифы с Иркутской областью канут в лета, т.к. регионы оказались в разных тарифных зонах по признаку «федерального округа», - сказано в петиции. - Бурятия лишается базового «сибирского» энерготарифа, и получает «бонусом» дальневосточный - 4 руб.30 коп. за кВт.

Так же подписавшиеся переживают за раздачу гектаров, которая практикуется в ДФО, боятся, как бы их родные просторы попали не в те руки.

- Ранее были приняты поправки в федеральный закон о гражданстве: введен упрощенный порядок получения российского гражданства, - гласит документ. - Таким образом, иностранное лицо, получившее российское гражданство по упрощенному порядку, формально попадает под категорию лиц, претендующих на пресловутый «гектар дальневосточной земли», а прибрежные территории Байкала со стороны Бурятии формально попали под ДФО.

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