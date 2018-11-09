2018-11-09T04:58:57+03:00
Общество

Поезд с врачами «Академик Федор Углов» выехал на север Иркутской области

Прием пациентов будет проходить до 20 ноября
Ирина РЮТИНА
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Поезд с врачами «Академик Федор Углов» выехал на север Иркутской областиПоезд с врачами «Академик Федор Углов» выехал на север Иркутской областиФото: Яна ЛИСИНА
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Медицинский поезд "Академик Федор Углов" отправился на север области. На этот раз специалисты проведут прием пациентов на станциях от Усть-Илимска до Кунермы.

- Врачи будут работать до 20 ноября, - пресс-служба РЖД. - В графике работы ПДКЦ запланировано 13 остановок на станциях: Усть-Илимск, Тубинская - 9 ноября, Рудногорск - 10 ноября, Игирма - 11 ноября, Хребтовая - 12 ноября, Семигорск - 13 ноября. Ручей - 14 ноября, Лена - 15 ноября, Звездная - 16 ноября, Ния - 17 ноября, Киренга - 18 ноября, Улькан - 19 ноября, Кунерма - 20 ноября.

Режим работы передвижного консультативно-диагностического центра с 9.00 до 18.00. Консультации участников и ветеранов Великой Отечественной войны проводятся ежедневно без очереди.

- Направление на консультацию в «Академик Федор Углов» можно получить в территориальном учреждении здравоохранения, а для работников ОАО «РЖД» и пенсионеров железнодорожной отрасли – в негосударственном учреждении здравоохранения, - отмечено в пресс-релизе.

Прием ведется бесплатно.

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