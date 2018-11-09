2018-11-09T04:58:22+03:00
Общество

Житель Иркутска будет строить свою любовь на проекте «Дом-2»

Об этом Михаил Подворный сообщил на своей странице в Инстаграм
Ирина РЮТИНА
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Фото: Михаил Подворный, аккаунт в ИнстаграмФото: Михаил Подворный, аккаунт в Инстаграм
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Про ведущего и певца Михаила Подворного «Комсомолка» уже писала. Земляки с замиранием сердца следили как он проходит кастинги для шоу «Песни» на телеканале ТНТ. Но, увы и ах, пройти второй этап отбора иркутянину не удалось. Но Михаил – личность интересная. Не приметить такого было бы ошибкой продюсеров канала. Так Подворный был приглашен в «Дом-2».

- На проект я пришел к Юлии Романовой, - гласит подпись под его фото в Инстаграме.

Участники любовного шоу устроили сибиряку проверку. Надели маски, певцу нужно было найти свою суженую.

- Юлю я нашел! Считал ее энергию, - пишет Михаил. Он увлекается эзотерикой. – Больше никаких подробностей пока рассказать не могу, но все можно увидеть по телевизору.

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