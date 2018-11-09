СЕГОДНЯ 05:58 2018-11-09T05:58:40+03:00

В рамках Года театра в Приангарье состоятся более 900 мероприятий Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На это уже выделено более 500 миллионов рублей

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2019 год уже объявили Годом театров. В связи с этим по всей Иркутской области проведут массу мероприятий, в которых будут задействованы профессионалы и любители.

- На реализацию задуманного из областного, федерального и муниципальных бюджетов, а также других источников планируется потратить более 500 млн рублей, - сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска.

Так, в течение года планируется провести 20 фестивалей. Начинаем уже с января. Первый театральный фестиваль «Театральное Приангарье» состоится в Иркутском академическом драматическом театре имени Н.П. Охлопкова.

14 мероприятий проведут для детских и любительских коллективов. Артисты из Иркутска также продолжат участвовать в обменных гастролях.

- Во всех областных театрах состоятся премьеры спектаклей. Среди них постановка для глухих и слабослышащих детей «История жизни и творчества великого композитора Людвига Ван Бетховена» в театре кукол «Аистёнок» и опера Н.А. Римского-Корсакова «Золотой петушок» в Иркутской областной филармонии.

Помимо этого в рамках Года театра областные библиотеки и музеи Иркутской области приготовят более 40 выставок.

Торжественное открытие Года театра состоится 13 декабря на сцене академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова.