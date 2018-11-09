2018-11-09T06:32:10+03:00
Общество

Руководителя радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91,5 FM наградили медалью «За содружество во имя спасения»

Сегодня радио отмечает 4 года в эфире
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Руководителя радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91,5 FM наградили медалью «За содружество во имя спасения».Руководителя радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91,5 FM наградили медалью «За содружество во имя спасения».
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Сегодня, 9 ноября в редакции «Комсомольская правда» в Иркутске с самого утра праздник. Нашему радио уже 4 года. Все это время радийщики трудятся не покладая рук, собирают для вас самую актуальную и свежую информацию круглые сутки.

Наталья Кравченко – руководитель радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91,5 FM была удостоена премии от ГУ МЧС России по Иркутской области «За содружество во имя спасения».

- Такие эмоции... Даже не знаю, как объяснить, - делится эмоциями Наталья Кравченко. - Рада быть хоть чем-то полезной. А всем спасателям желаю, чтобы у них было как можно меньше работы.

В рамках празднования мы подготовили для всех слушателей марафон. Весь день нашу студию будут посещать самые известные люди города.

С полной программой марафона вы можете ознакомиться здесь.

А тем временем мы еще больше гордимся своими кадрами и желаем дальнейшего процветания.

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