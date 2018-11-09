Экшен – мюзикл «Волшебник страны OZ» впервые покажут в иркутском ТЮЗе

СЕГОДНЯ 07:04 2018-11-09T07:04:10+03:00

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Мюзикл «Волшебник страны OZ» покажут в иркутском областном театре юного зрителя имени Александра Вампилова. Премьера назначена на 10 ноября.

- В спектакле задействована практически вся труппа театра, — рассказала режиссер спектакля Ирина Мякишева. — 20 человек мы пригласили для участия в сценах. Все актеры поют в живую, никакой фонеры. Причем не просто бардовские легкие песенки, а самые настоящие, серьезные.

Мюзикл создан по мотивам знаменитой сказки прошлого столетия американского писателя Лаймена Френка Баума. В произведении рассказывается история маленькой девочки Дороти, которая вместе со своими друзьями Тотошкой, Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом отправилась в большое путешествие.

В России этот вариант изложения больше известен как «Волшебник Изумрудного города» писателя Александра Волкова.

Перед премьерой нам удалось лично пообщаться с главным режиссером спектакля лично. Интервью читайте здесь.