СЕГОДНЯ 07:27 2018-11-09T07:27:19+03:00

Не смог улететь на малую родину из-за долгов: иркутянину пришлось оплатить алименты, чтобы снять запрет на право выезда. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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На протяжении двух лет иркутянин не платил алименты своей несовершеннолетней дочери. Сумма накапала уже не маленькая – более 300 тысяч.

- Зная об этом гражданин, тем не менее, решил поехать в гости у родственникам на малую родину – в Таджикистан, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – При прохождении пограничного контроля в аэропорту Оренбургской области ему было отказано в регистрации на рейс.

Недолго думая мужчина, наконец, решил оплатить долг. В этот же день он связался с должностным лицом Управления и погасил все сумму сразу. Ограничение права выезда заграницу было снято. Горе – папаша пообещал больше не уклонятся от ответственности.

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