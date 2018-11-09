СЕГОДНЯ 07:33 2018-11-09T07:33:33+03:00

Иркутянка продает столетнюю энциклопедию за 300 тысяч рублей.

Ранее в Иркутске за такую же цену выставили на продажу портрет Ленина

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На одной торговой площадке в интернете , жительница Иркутска выставила на продажу шестой том «Большой энциклопедии», посвященный гаданию. Книга является частью 22-ух томного издания выпущенного в Санкт – Петербурге в 1896 году. В серии энциклопедии приведены общедоступные сведения в различных областях знаний, от музыки до юриспруденции.

Владелица книги не является антикваром, ранее подобным образом она продавала заколки, шины, цветы и кота Барсика.

Шансы продать книгу за такую стоимость невелики. Несмотря на солидный возраст, качество изготовления и текущее состояние книги, аналогичные издания продаются в сети Интернет в среднем от 500 до 5000 рублей.

Ранее другая жительница Иркутска выставила на продажу портрет В.И. Ленина кисти неизвестного художника, датированный 1934 годом. Женщина оценила изображение вождя мирового пролетариата в 300 тысяч рублей.

По состоянию на 9 ноября, своих покупателей выставленные лоты еще не нашли.