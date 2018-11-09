2018-11-09T07:33:33+03:00
Общество

Иркутянка продает столетнюю энциклопедию за 300 тысяч рублей

Ранее в Иркутске за такую же цену выставили на продажу портрет Ленина
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Иркутянка продает столетнюю энциклопедию за 300 тысяч рублей.Иркутянка продает столетнюю энциклопедию за 300 тысяч рублей.
Изменить размер текста:

На одной торговой площадке в интернете , жительница Иркутска выставила на продажу шестой том «Большой энциклопедии», посвященный гаданию. Книга является частью 22-ух томного издания выпущенного в Санкт – Петербурге в 1896 году. В серии энциклопедии приведены общедоступные сведения в различных областях знаний, от музыки до юриспруденции.

Владелица книги не является антикваром, ранее подобным образом она продавала заколки, шины, цветы и кота Барсика.

Шансы продать книгу за такую стоимость невелики. Несмотря на солидный возраст, качество изготовления и текущее состояние книги, аналогичные издания продаются в сети Интернет в среднем от 500 до 5000 рублей.

Ранее другая жительница Иркутска выставила на продажу портрет В.И. Ленина кисти неизвестного художника, датированный 1934 годом. Женщина оценила изображение вождя мирового пролетариата в 300 тысяч рублей.

По состоянию на 9 ноября, своих покупателей выставленные лоты еще не нашли.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автомобиль повредил газопровод жилого дома в Ангарске
Не смог улететь на малую родину из-за долгов: иркутянину пришлось оплатить алименты, чтобы снять запрет на право выезда
Экшен – мюзикл «Волшебник страны OZ» впервые покажут в иркутском ТЮЗе
Двух ангарчан ограбивших иностранного студента задержали в Иркутске
Руководителя радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91,5 FM наградили медалью «За содружество во имя спасения»
Росгвардейцы после погони задержали автомобильного угонщика в Иркутске
В рамках Года театра в Приангарье состоятся более 900 мероприятий
Выставка «Мир стиля и красоты» 2018 пройдет в Иркутске
Житель Иркутска будет строить свою любовь на проекте «Дом-2»
Поезд с врачами «Академик Федор Углов» выехал на север Иркутской области
Почти 3000 человек просят вернуть Бурятию обратно в СФО
Как исчезли редкие виды животных и растений сегодня расскажут в Иркутске
Прогноз погоды в Иркутске: 9 ноября днем +6
Золотые изделия похитили из Храма Покрова Божьей Матери в Тулуне
С 9 ноября в Братске устанавливают особый противопожарный режим
Самосвал с поднятым кузовом снес опоры наружного освещения и светофоры в Братске
Предложи название: новому скверу на пересечении ул. Сурикова и Чудотворской в Иркутске выбирают имя
Водителя, который насмерть сбил ребенка в Иркутской области, приговорили к колонии-поселения
Снег упал на машину: иркутянка высудила у коммунальщиков почти 200 тыс. рублей
Иркутян приглашают на международный турнир «Голубой Байкал»
Жители Иркутской области накопили долгов по ЖКХ на миллиард рублей
Два года «строгача»: иркутянин обманул знакомого, лишив его айфона