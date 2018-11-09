По горячим следам: задержан местный житель, обокравший храм в Иркутской области

СЕГОДНЯ 09:35 2018-11-09T09:36:00+03:00

Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Ему грозит до 6 лет лишения свободы

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Полицейские Тулуна задержали 32-летнего мужчину, который обокрал местный храм Покрова Божьей Матери. Напомним, что 8 ноября в полицию обратились священники. Они рассказали, что неизвестные, проникнув в храм через окно, украли золотые и серебряные изделия. Их принесли в храм прихожане в качестве пожертвований.

По горячим следам сыщики смогли выйти на след вора. Им оказался 32-летний ранее судимый местный житель. Полицейские взяли рецидивиста с поличным уже через сутки.

- Дома у него обнаружили похищенное имущество, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – В ближайшее время все ценности вернут храму.

До решения суда вора оставят в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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