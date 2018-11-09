Грузовой вагон сошел с путей в Иркутской области

СЕГОДНЯ 10:37 2018-11-09T10:39:30+03:00

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Накануне на станции «Лена-Восточная» в Усть-Кутском районе Восточно – Сибирской железной дороги с путей сошел грузовой вагон. Это случилось во время разгрузки песка. В результате происшествия никто не пострадал, потому что работы проходили на специальных грузовых путях. Для безопасности пассажиров доступ к ним ограничен.

- Проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте по Иркутской области. – Сыщикам предстоит выяснить причины, которые привели к сходу вагона.

Железнодорожники уже преступили к выполнению ремонтных работ для устранения последствий аварии.

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