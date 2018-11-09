2018-11-09T10:39:30+03:00
Происшествия

Грузовой вагон сошел с путей в Иркутской области

Сыщики выясняют причины аварии
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Грузовой вагон перевернулся в Иркутской области. Фото: пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.Грузовой вагон перевернулся в Иркутской области. Фото: пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
Изменить размер текста:

Накануне на станции «Лена-Восточная» в Усть-Кутском районе Восточно – Сибирской железной дороги с путей сошел грузовой вагон. Это случилось во время разгрузки песка. В результате происшествия никто не пострадал, потому что работы проходили на специальных грузовых путях. Для безопасности пассажиров доступ к ним ограничен.

- Проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте по Иркутской области. – Сыщикам предстоит выяснить причины, которые привели к сходу вагона.

Железнодорожники уже преступили к выполнению ремонтных работ для устранения последствий аварии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автомобиль повредил газопровод жилого дома в Ангарске. По тревоге были подняты экстренные службы города. Прибывшие специалисты установили, что автомобиль, наехав на крышку колодца, повредил вентиль конденсаторосборника на трубопроводе. Подробнее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сергей Левченко встретился с Юлием Гусманом
Иркутская область борется с незаконным оборотом оружия
По горячим следам: задержан местный житель, обокравший храм в Иркутской области
Долгожители Иркутской области получат выплаты к юбилейным датам
Автомобиль повредил газопровод жилого дома в Ангарске
Иркутянка продает столетнюю энциклопедию за 300 тысяч рублей
Не смог улететь на родину из-за долгов: иркутянину пришлось оплатить алименты, чтобы снять запрет на право выезда
Экшен – мюзикл «Волшебник страны OZ» впервые покажут в иркутском ТЮЗе
Двух ангарчан ограбивших иностранного студента задержали в Иркутске
Руководителя радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91,5 FM наградили медалью «За содружество во имя спасения»
Росгвардейцы после погони задержали автомобильного угонщика в Иркутске
В рамках Года театра в Приангарье состоятся более 900 мероприятий
Выставка «Мир стиля и красоты» 2018 пройдет в Иркутске
Житель Иркутска будет строить свою любовь на проекте «Дом-2»
Поезд с врачами «Академик Федор Углов» выехал на север Иркутской области
Почти 3000 человек просят вернуть Бурятию обратно в СФО
Как исчезли редкие виды животных и растений сегодня расскажут в Иркутске
Прогноз погоды в Иркутске: 9 ноября днем +6
Золотые изделия похитили из Храма Покрова Божьей Матери в Тулуне
С 9 ноября в Братске устанавливают особый противопожарный режим
Самосвал с поднятым кузовом снес опоры наружного освещения и светофоры в Братске
Предложи название: новому скверу на пересечении ул. Сурикова и Чудотворской в Иркутске выбирают имя
Водителя, который насмерть сбил ребенка в Иркутской области, приговорили к колонии-поселения
Снег упал на машину: иркутянка высудила у коммунальщиков почти 200 тыс. рублей
Иркутян приглашают на международный турнир «Голубой Байкал»
Жители Иркутской области накопили долгов по ЖКХ на миллиард рублей
Два года «строгача»: иркутянин обманул знакомого, лишив его айфона