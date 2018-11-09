СЕГОДНЯ 11:36 2018-11-09T11:37:13+03:00

Патриотическую смену "Мы - твое будущее, Россия!" провели в лагере "Галактика" под Ангарском. Фото: СК СУ по Иркутской области.

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В центре отдыха и образования детей «Галактика» Ангарского района с 6 по 9 ноября прошла первая в истории нашего региона масштабная патриотическая смена «Мы - твое будущее, Россия!».

- Участниками смены стали около 200 воспитанников двух кадетских корпусов - Иркутского и Усольского, курсанты военно-патриотического центра «Вымпел-Байкал», а также учащиеся кадетских классов из Иркутска, Шелехова, Братска, Ангарска, - рассказали в СК СУ по Иркутской области.

Для детей подготовили несколько познавательных и увлекательных мероприятий: командообразующие тренинги, интеллектуальная игра «Юный следователь», демонстрация криминалистической техники, беседа со следователями-криминалистами, лекционно-практические занятия по основам военного и светского этикета, истории России, родного края, интеллектуальный турнир «Я - патриот своей страны», демонстрация вооружения, военно-патриотическая игра «Зарница» и многое другое.

У ребят была уникальная возможность побеседовать с интересными людьми: Романом Кимом – участником боевых спецопераций в Афганистане, Пакистане, Абхазии, Чечне, Сергеем Рябченко – ветераном боевых действий.