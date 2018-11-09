2018-11-09T12:18:10+03:00
Общество

"Золотые пары" ищут в Иркутске

Подать документы можно до 26 ноября
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Золотые пары ищут в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации ИркутскаЗолотые пары ищут в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска
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Проверенные временем. Мэрия Иркутска будет чествовать семейные пары, прожившие 50 лет в браке. Традиционный праздник проводится с 1996 года. Организацией торжества занимается городской департамент здравоохранения и социальной помощи населению. Помимо золотых пар отметят и тех, кто прожил в браке 55, 60, 65 и 70 лет. Всего в прошлом году пригласили 221 пару.

- Подать документы можно до 26 ноября, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Необходимо предоставить паспорта и свидетельства о заключении брака.

Документы принимаются в департаменте здравоохранения и социальной помощи населению городской администрации.

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