Прокуратура проверит стройку в Иркутске, где прорвало водопровод
Стройку, где произошел прорыв водопровода, в Иркутске проверит прокуратура. Здесь, по предварительным данным экспертов, застройщик нарушил нормы градостроительного законодательства. Напомним, ЧП произошло в конце октября. Жители соседнего дома вынуждены были эвакуироваться. Здесь произошел прорыв трубы холодного водоснабжения, из-за чего обрушилась грунтовая дорога, бетонная лестница, оказались повреждены инженерные сети и коммуникации, затоплен котлован.
- Прокуратура Иркутска вместе с прокуратурой Свердловского района проводит проверку по факту нарушения норм градостроительного законодательства при проведении строительных работ на пересечении улиц 4-ой Железнодорожной и Румянцева, - сообщают на сайте ведомства.
По результатам оценки сотрудники ведомства дадут оценку действиям застройщика и органам местного самоуправления.