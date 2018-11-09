Прокуратура проверит стройку в Иркутске, где прорвало водопровод

СЕГОДНЯ 13:39 2018-11-09T14:14:52+03:00

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Стройку, где произошел прорыв водопровода, в Иркутске проверит прокуратура. Здесь, по предварительным данным экспертов, застройщик нарушил нормы градостроительного законодательства. Напомним, ЧП произошло в конце октября. Жители соседнего дома вынуждены были эвакуироваться. Здесь произошел прорыв трубы холодного водоснабжения, из-за чего обрушилась грунтовая дорога, бетонная лестница, оказались повреждены инженерные сети и коммуникации, затоплен котлован.

- Прокуратура Иркутска вместе с прокуратурой Свердловского района проводит проверку по факту нарушения норм градостроительного законодательства при проведении строительных работ на пересечении улиц 4-ой Железнодорожной и Румянцева, - сообщают на сайте ведомства.

По результатам оценки сотрудники ведомства дадут оценку действиям застройщика и органам местного самоуправления.