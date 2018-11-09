2018-11-09T16:27:32+03:00
Общество

Из-за задымления более 40 человек эвакуировали из ТРЦ в Иркутской области

На третьем этаже перегорел плафон освещения
Ольга БУЕВА
Поделиться:
Из-за задымления более 40 человек эвакуировали из ТРЦ в Иркутской области.Из-за задымления более 40 человек эвакуировали из ТРЦ в Иркутской области.
Изменить размер текста:

Снова происшествие в ТРЦ. Более 40 человек эвакуировали из торгового центра «Формула» в Братске.

- В основном посетители самостоятельно покинули помещение, когда прозвучала пожарная тревога, - сообщили «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе ГУ МЧС региона. - По предварительной информации, в этом момент в ТРЦ находилось 45 человек.

Прибывшие на место пожарные установили, что в кабинете на третьем этаже здания перегорел плафон освещения из-за чего и сработали датчики. Никто из посетителей во время срочной эвакуации не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

- Внимание! В здании обнаружено возгорание, срочно покиньте помещение! - услышали по громкоговорителю посетили ТРЦ "Карамель".

Конечно, посетители, а также работники торгового центра начали срочно покидать здание. На фотографиях, которые нам прислали очевидцы, видно, что на улице образовалась толпа народа

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура проверит стройку в Иркутске, где прорвало водопровод
В Белореченском Усольского района открыли спорткомплекс
Пропала без вести: 77-летнюю пенсионерку разыскивают в Иркутске
В учебном центре ТПП ВС для предпринимателей прошел бизнес-завтрак «Внедрение принципов ХАССП в деятельность компаний»
"Золотые пары" ищут в Иркутске
В Усольском районе открыли Дом культуры
Жители Приангарья включили «Умный дом» «Ростелекома» в число 100 лучших товаров России
Иркутянин украл с банковской карты своей знакомой 16 тысяч рублей
ТПП ВС примет участие в бизнес-форуме в Бресте (Республика Беларусь)
Патриотическую смену "Мы - твое будущее, Россия!" провели в лагере "Галактика" под Ангарском
Грузовой вагон сошел с путей в Иркутской области
Сергей Левченко встретился с Юлием Гусманом
Иркутская область борется с незаконным оборотом оружия
По горячим следам: задержан местный житель, обокравший храм в Иркутской области
Долгожители Иркутской области получат выплаты к юбилейным датам
Автомобиль повредил газопровод жилого дома в Ангарске
Иркутянка продает столетнюю энциклопедию за 300 тысяч рублей
Не смог улететь на родину из-за долгов: иркутянину пришлось оплатить алименты, чтобы снять запрет на право выезда