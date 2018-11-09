СЕГОДНЯ 16:27 2018-11-09T16:27:32+03:00

Из-за задымления более 40 человек эвакуировали из ТРЦ в Иркутской области.

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Снова происшествие в ТРЦ. Более 40 человек эвакуировали из торгового центра «Формула» в Братске.

- В основном посетители самостоятельно покинули помещение, когда прозвучала пожарная тревога, - сообщили «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе ГУ МЧС региона. - По предварительной информации, в этом момент в ТРЦ находилось 45 человек.

Прибывшие на место пожарные установили, что в кабинете на третьем этаже здания перегорел плафон освещения из-за чего и сработали датчики. Никто из посетителей во время срочной эвакуации не пострадал.

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- Внимание! В здании обнаружено возгорание, срочно покиньте помещение! - услышали по громкоговорителю посетили ТРЦ "Карамель".

Конечно, посетители, а также работники торгового центра начали срочно покидать здание. На фотографиях, которые нам прислали очевидцы, видно, что на улице образовалась толпа народа