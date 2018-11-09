2018-11-09T21:04:53+03:00
Спорт

Первое поражение: «Байкал-Энергия» проиграла «Воднику» в Архангельске

Иркутяне вели в счете в два мяча, но не удержали преимущество
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Первое поражение: «Байкал-Энергия» проиграла «Воднику» в АрхангельскеПервое поражение: «Байкал-Энергия» проиграла «Воднику» в АрхангельскеФото: Лали ЛОБАНОВА
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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» потерпели первое поражение в новом сезоне чемпионата России. В Архангельске бело-синие уступили местному «Воднику» со счетом 4:6.

При этом начало матча осталось полностью за нашими парнями. К 15-й минуте бело-синие вели в счете в два мяча. Сначала с 12-метрового удара был точен защитник Игорь Вассерман, а затем отличился один из лидеров полузащиты Антон Шевцов. После этого команды обменялись забитыми мячами. На гол Александра Антонова, точным ударом ответил наш Иван Нечаев. А дальше инициативу перехватили уже хозяева льда. Сначала мяч в ворота иркутян отправил Дмитрий Иванов, а затем в нашу рамку был назначен пенальти, который отразил вратарь Григорий Лапин, но никто из партнеров не подстраховал голкипера и Артем Шеховцов успел на добивание. Ну а на последних минутах первого тайма «Водник» вывел вперед Андрей Климкин – 4:3.

В начале второго отрезка хозяева удвоили свое преимущество благодаря голу Евгения Дергаева, но вскоре пыл архангелогородцев остудил наш Александр Баздырев. Бело-синие как могли пытались сравнять счет, чтобы зацепить хотя бы одно очко, но вместо этого пропустили от 9-кратных чемпионов России шестой мяч. Причем произошло это уже после того, как Григорий Лапин подарил надежду на спасение, отразив второй 12-метровый в матче.

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет уже в Иркутске. 12 ноября к нам приедет действующий чемпион России хабаровский СКА-«Нефтяник».

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