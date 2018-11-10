2018-11-10T04:31:38+03:00
Общество

Кладбище на станции Батарейной в Иркутске работало без санитарно – эпидемиологического заключения

Прокуратура выявила ряд нарушений
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Кладбище на станции Батарейной в Иркутске работало без санитарно – эпидемиологического заключения.Кладбище на станции Батарейной в Иркутске работало без санитарно – эпидемиологического заключения.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Иркутске на станции Батарейная в Ленинском районе прокуратура и сотрудники Роспотребнадзора провели проверку соблюдения законодательства при организации похоронного дела и оказанию услуг по погребению умерших.

- В результате проверки в деятельности комитета городского обустройства администрации г. Иркутска и местной религиозной организации «Православный приход Храма Михаила-Архангельского» выявлены нарушения действующего федерального законодательства, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Иркутской области.

Выяснилось, что кладбище разместили на территории организации, санитарно-защитная зона и определена и даже нет положительного санитарно - эпидемиологического заключения на проект такой зоны.

Помимо всего прочего прокуратура обнаружила признаки административного правонарушения.

Роспотребнадзор рассмотрел материалы дела и признал виновными в совершении правонарушения религиозную организацию и комитет городского обустройства Иркутска. Им назначено наказание в виде предупреждения.

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