СЕГОДНЯ 04:31 2018-11-10T04:31:38+03:00

Кладбище на станции Батарейной в Иркутске работало без санитарно – эпидемиологического заключения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Изменить размер текста: A A

В Иркутске на станции Батарейная в Ленинском районе прокуратура и сотрудники Роспотребнадзора провели проверку соблюдения законодательства при организации похоронного дела и оказанию услуг по погребению умерших.

- В результате проверки в деятельности комитета городского обустройства администрации г. Иркутска и местной религиозной организации «Православный приход Храма Михаила-Архангельского» выявлены нарушения действующего федерального законодательства, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Иркутской области.

Выяснилось, что кладбище разместили на территории организации, санитарно-защитная зона и определена и даже нет положительного санитарно - эпидемиологического заключения на проект такой зоны.

Помимо всего прочего прокуратура обнаружила признаки административного правонарушения.

Роспотребнадзор рассмотрел материалы дела и признал виновными в совершении правонарушения религиозную организацию и комитет городского обустройства Иркутска. Им назначено наказание в виде предупреждения.