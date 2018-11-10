В Иркутске открыли мемориальную доску почетному гражданину железнодорожнику Анатолию Антипову

СЕГОДНЯ 05:17 2018-11-10T05:17:46+03:00

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9 ноября в Иркутске прошло торжественное открытие мемориальной доски почетному гражданину и железнодорожнику Анатолию Ивановичу Антипину. Мемориал находится на фасаде эксплуатационного локомотивного депо Иркутск – Сортировочный ВСЖД. Именно там Анатолий Иванович проработал более 40 лет.

На открытии присутствовали железнодорожники города, знакомые и родственники Антипова, а также Дмитрий Бердников.

- Открытие мемориальной доски – это дань уважения нашему выдающемуся земляку, сказал Дмитрий Бердников. - Убежден, мы должны хранить память о тех иркутянах, которые строили город, развивали его.

За все время работы Анатолий Иванович Антипов внес огромное количество предложений по улучшению производства. Именно он стал инициатором реконструкции депо и благоустройства улиц железнодорожного поселка.

Справка КП

Анатолий Иванович Антипов поступил на работу в 1928 году в возрасте 17 лет в бывшее депо станции Иннокеньтевская. Там он проработал более 40 лет. Начинал с ученика слесаря и дослужился до главного механика депо. Благодаря его инициативе удалось благоустроить улицы железнодорожного поселка и территории депо. Анатолия Ивановича награждали Орденом Ленина и Красного знамени, а в 1967 году ему присвоили звание «Почетный гражданин»