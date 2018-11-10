СЕГОДНЯ 06:39 2018-11-10T08:14:49+03:00

С 14 ноября из Иркутска в Кызыл начнут летать самолеты. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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С 14 ноября из Иркутска в Кызыл начнут летать самолеты АН-24. Об этом сообщили «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе авиакомпании.

Перелеты будут осуществляться два раза в неделю по средам и пятницам. Цена в одну сторону за билет составит 4191 рубль.

Напомним, что данное направление открыто в рамках государственной программы обеспечения доступности перевозок.

Уже сейчас можно приобрести билеты. В этом году в Кызыл из Иркутска вылетят 14 рейсов, последний отправится в путь 28 декабря.

Помимо этого рейса по субсидированным ценам можно прилететь из Владивостока в Иркутск. Цена в один конец 5500 рублей.

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