СЕГОДНЯ 07:25 2018-11-10T08:38:01+03:00

Каин и Авель: мужчина убил своего брата на территории дацана в Бурятии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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4 ноября в жилом доме на территории одного из дацанов в Бурятии обнаружили тело 39 – летнего мужчины. На его теле были колото-резанные раны в области грудной клетки, а рядом с ним лежало орудие убийства – нож.

- По подозрению в совершении данного преступления на месте происшествия был задержан 41-летний брат покойного мужчины, с которыми они вместе подрабатывали в дацане на стройке храма, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Республике Бурятия.

Следователям удалось выяснить, что в последнее время братья занимались бродяжничеством, нигде не работали и не имели постоянного места жительства. Пару месяцев назад оба обратились в центр социальной адаптации с просьбой о помощи в восстановлении паспортов. Пока документы готовились, родственников направили для труда в дацан, где требовались разнорабочие на строительстве храма. На территории дацана обоим выделили домик для жилья.

В выходной день 4 ноября братья покинули территорию дацана и вернулись поздно под градусом. Они зашли в свой домик, но уже через несколько минут старший выскочил из домика с криками о том, что младший брат мертв.

- Священнослужители поспешили в домик, где, действительно, обнаружили на полу окровавленное тело потерпевшего, после чего вызвали бригаду скорой медицинской помощи и полицию.

Преступник даже не пытался скрыться с места происшествия. На его одежде были найдены следы крови. Мужчина пока не дает показаний и не рассказывает о причинах, которые побудили его совершить страшное убийство.

По одной из версий, между братьями возникла бытовая ссора, которая переросла в поножовщину из-за состояния алкогольного опьянения.

Расследование дела продолжается, преступник находится под стражей.