Автомобиль перевернулся на крышу в результате столкновения на перекрестке в Ангарске
9 ноября примерно в 18:00 на перекрестке улиц Алешина и Космонавтов в Ангарске. Водитель автомобиля Toyota Duet пытался повернуть налево и не заметил, либо не захотел пропускать Toyota Hilux Surf. В результате столкновения внедорожник перевернулся на крышу. Информации о пострадавших пока не поступало.
Тем временем в социальных сетях обсуждают случившееся.
- Там даже светофор не помогает, - пишут ангарчане, - Какой – то проклятый перекресток.
Поговаривают, что это уже не первый случай, когда на этом самом перекрестке нелепо сталкиваются автомобили.
Сотрудники полиции разбираются в случившемся. Предварительно по видео можно сделать вывод о том, что в столкновении виноват водитель Toyota Duet, так как Toyota Hilux Surf двигался по своей полосе на зеленый свет светофора.
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