СЕГОДНЯ 08:37 2018-11-10T08:39:16+03:00

Автомобиль перевернулся на крышу в результате столкновения на перекрестке в Ангарске . Фото: ДТП38

На этом светофоре уже не раз происходили подобные случаи

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9 ноября примерно в 18:00 на перекрестке улиц Алешина и Космонавтов в Ангарске. Водитель автомобиля Toyota Duet пытался повернуть налево и не заметил, либо не захотел пропускать Toyota Hilux Surf. В результате столкновения внедорожник перевернулся на крышу. Информации о пострадавших пока не поступало.

Тем временем в социальных сетях обсуждают случившееся.

- Там даже светофор не помогает, - пишут ангарчане, - Какой – то проклятый перекресток.

Поговаривают, что это уже не первый случай, когда на этом самом перекрестке нелепо сталкиваются автомобили.

Сотрудники полиции разбираются в случившемся. Предварительно по видео можно сделать вывод о том, что в столкновении виноват водитель Toyota Duet, так как Toyota Hilux Surf двигался по своей полосе на зеленый свет светофора.

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