В Братске подвели итоги конкурса «Мисс полиция – 2018»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-11-10T10:00:32+03:00

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10 ноября – Всероссийский день сотрудника Органов внутренних дел. В честь этого в Братске провели конкурс «Мисс полиция 2018».

- В состязаниях за корону приняли участие семь представительниц различных служб полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - До последних этапов, представленных на сцене «Братск-АРТ», все они подтверждали свои навыки в огневой, служебной и физической подготовке.

Финал состоялся вчера, 9 ноября. Все конкурсантки переживали и долго готовились. Девушки дефилировали в мундирах и презентовали визитную карточку – видеоролик о себе.

Зрители, родственники и все присутствующие с огромным восхищением и замиранием сердца наблюдали за происходящим на сцене.

- Особенно неожиданным оказалось для большинства домашнее задание, в котором сотрудницы вдруг преобразились в певиц и танцовщиц, музыкантов и поэтов.

Победу одержала капитан внутренней службы Анастасия Кондакова. Ей вручили корону и звание «Мисс полиция – 2018». Первой вице – мисс стала Екатерина Щербашина. Титул второй вице-мисс достался Дарье Заика. Все остальные участницы получили дипломы участниц и всеобщее восхищение.