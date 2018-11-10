2018-11-10T11:00:57+03:00
Происшествия

15-летний подросток обокрал жилой дом в Бурятии

Общая сумма ущерба составила около 37 тысяч рублей
Валентина ГИЛЕВИЧ
Поделиться:
15-летний подросток обокрал жилой дом в Бурятии.15-летний подросток обокрал жилой дом в Бурятии.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

8 ноября в утреннее время в городской отдел полиции Железнодорожного района Республики Бурятия поступило заявление о краже. 64-летний мужчина утверждал, что кто-то разбил окно в его доме, проник в здание и украл сварочный аппарат, электронасос и другие строительные инструменты.

- При этом заявитель уточнил, что довольно продолжительное время он отсутствовал дома и пропажу вещей заметил лишь по приезде, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Бурятия.

Примерный ущерб от действий преступника составил около 37 тысяч рублей.

Через некоторое время полицейским удалось задержать вора. Им оказался 15-летний учащийся школы. Похищенное было изъято. В настоящее время в отношении подроста избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мужчина убил своего брата на территории дацана в Бурятии. Причиной тому стал алкоголь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Братске подвели итоги конкурса «Мисс полиция – 2018»
Байкал вошел в топ-3 молодежного туризма в России
Автомобиль перевернулся на крышу в результате столкновения на перекрестке в Ангарске
Мужчина убил своего брата на территории дацана в Бурятии
С 14 ноября из Иркутска в Кызыл начнут летать самолеты
В Иркутске открыли мемориальную доску почетному гражданину железнодорожнику Анатолию Антипову
Кладбище на станции Батарейной в Иркутске работало без санитарно – эпидемиологического заключения
Первое поражение: «Байкал-Энергия» проиграла «Воднику» в Архангельске
Из-за задымления более 40 человек эвакуировали из ТРЦ в Иркутской области
Прокуратура проверит стройку в Иркутске, где прорвало водопровод
В Белореченском Усольского района открыли спорткомплекс
Пропала без вести: 77-летнюю пенсионерку разыскивают в Иркутске
В учебном центре ТПП ВС для предпринимателей прошел бизнес-завтрак «Внедрение принципов ХАССП в деятельность компаний»
"Золотые пары" ищут в Иркутске
В Усольском районе открыли Дом культуры
Жители Приангарья включили «Умный дом» «Ростелекома» в число 100 лучших товаров России
Иркутянин украл с банковской карты своей знакомой 16 тысяч рублей
ТПП ВС примет участие в бизнес-форуме в Бресте (Республика Беларусь)
Патриотическую смену "Мы - твое будущее, Россия!" провели в лагере "Галактика" под Ангарском
Грузовой вагон сошел с путей в Иркутской области
Сергей Левченко встретился с Юлием Гусманом
Иркутская область борется с незаконным оборотом оружия
По горячим следам: задержан местный житель, обокравший храм в Иркутской области
Долгожители Иркутской области получат выплаты к юбилейным датам
Автомобиль повредил газопровод жилого дома в Ангарске
Иркутянка продает столетнюю энциклопедию за 300 тысяч рублей
Не смог улететь на родину из-за долгов: иркутянину пришлось оплатить алименты, чтобы снять запрет на право выезда