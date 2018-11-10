15-летний подросток обокрал жилой дом в Бурятии

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-10T11:00:57+03:00

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8 ноября в утреннее время в городской отдел полиции Железнодорожного района Республики Бурятия поступило заявление о краже. 64-летний мужчина утверждал, что кто-то разбил окно в его доме, проник в здание и украл сварочный аппарат, электронасос и другие строительные инструменты.

- При этом заявитель уточнил, что довольно продолжительное время он отсутствовал дома и пропажу вещей заметил лишь по приезде, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Бурятия.

Примерный ущерб от действий преступника составил около 37 тысяч рублей.

Через некоторое время полицейским удалось задержать вора. Им оказался 15-летний учащийся школы. Похищенное было изъято. В настоящее время в отношении подроста избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

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