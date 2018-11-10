Пьяный мужчина врезался в дорожный знак на улице Байкальской в Иркутске

СЕГОДНЯ 12:00 2018-11-10T12:00:09+03:00

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10 ноября примерно в 03:00 на улице Байкаьской 28-летний водитель Toyota Ist не справился с управлением и врезался в дорожный знак. От сильного удара авто перевернулось.

- Сотрудники полиции оказали водителю первую медицинскую помощь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Госавтоинспекторы выявили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения, но от медицинского освидетельствования он отказался. Мало того, у нерадивого водителя при себе не оказалось прав на управление транспортным средством.

Ведется проверка по факту ДТП.

Напоминаем, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере от 30 тысяч рублей с лишением прав на полтора – два года. А отказ от медосведетельствования приравнивается к вождению в нетрезвом виде.

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