Жители Киренска организовали опасный ледовый переход через реку Лена

СЕГОДНЯ 13:00 2018-11-10T13:00:02+03:00

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Жители города Киренска устроили самовольный ледовый переход через реку Лена в попытках сократить путь в микрорайон Мельничный. Люди пытаются перейти реку прямо в черте города. Их даже не смущает то, что лед еще недостаточно крепок.

- К сожалению, из года в год повторяется ситуация, когда жители города Киренска в период ледостава самостоятельно организуют пеший переход через реку Лену из островной части города в микрорайон Мельничный вопреки требованиям безопасности, - рассказал руководитель Киренского инспекторского участка МЧС Александр Залуцкий. - Желающих сократить путь находится немало, и их, похоже, не смущают промоины и трещины, а также риск провала под лед.

Сотрудники ГИМС, полиции и спасатели круглые сутки дежурят на месте для того, чтобы пресечь попытки выхода людей на лед, проводят профилактические беседы.