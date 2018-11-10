СЕГОДНЯ 15:05 2018-11-10T15:05:49+03:00

Напал на пенсионерку с бутылкой водки: в Бурятии задержали вора. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

9 ноября в дневное время в отдел полиции Октябрьского района поступило сообщение о том, что некий мужчина находился в доме у 60-летней пенсионерки и напал на нее. А все из-за телевизора. Вор в качестве оружия использовал бутылку из-под водки и нанес старушке телесные повреждения не опасные для здоровья и жизни. Затем похитил технику.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по горячим следам задержан предполагаемый преступник, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Бурятия. - Им оказался 50-летний житель Заиграевского района.

Мужчина ранее не был судим, и работал охранником в одной из автозаправок в Улан-Удэ.

В настоящее время вор задержан, а похищенный телевизор изъят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пьяный мужчина врезался в дорожный знак на улице Байкальской в Иркутске. Водитель не имел при себе водительских прав