2018-11-11T05:42:11+03:00
Общество

В Братске потратят больше 50 миллионов рублей на экологию

Главная задача – сократить вредные выбросы
Ольга БУЕВА
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В Братске потратят больше 50 миллионов рублей на экологию. Фото: администрация БратскаВ Братске потратят больше 50 миллионов рублей на экологию. Фото: администрация Братска
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Братск – крупный промышленный город, поэтому проблемы экологии здесь очень актуальны. В настоящее время разрабатывают программу, рассчитанную на 2019-2021 годы.

- Главным направлением документа станет экологическая модернизация на крупнейших предприятиях города - сокращение вредных выбросов и сбросов в окружающую среду, - сообщает пресс-служба администрации Братска.

На улучшение экологии планируют потратить около 15 миллиардов рублей. Так, на алюминиевом заводе, например, планируется строительство «сухих» газоочисток,

создание системы автоматической подачи сырья в корпусах электролиза. Мероприятия по снижению выбросов химических веществ в окружающую среду запланированы на всех предприятиях.

Также в Братске планируется озеленение парковых зон, скверов и т.д. Город станет более благоустроенным, ухоженным, красивым.

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