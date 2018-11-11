В ДТП под Тайшетом пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 07:52 2018-11-11T07:52:57+03:00

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Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла под Тайшетом. Здесь водитель «Волги» сбил мужчину, стоявшего на обочине дороги. Об этом сообщают местные СМИ.

- «Волга» под управлением жителя Алзамая обогнала грузовую машину «МАН», - рассказали в управлении ГИБДД Тайшета. – После этого отечественный автомобиль врезался в «Субару», рядом с которым стоял 34-летний водитель. В момент ДТП мужчина вышел из своего авто.

По предварительным данным, водитель «Волги» был пьян. Пострадавшего с переломами доставили в местную больницу.

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