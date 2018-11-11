2018-11-11T09:30:28+03:00
Спорт

Баскетболисты «Иркута» проиграли московскому «МБА»

Игра прошла в выездном чемпионате России по баскетболу
Ольга БУЕВА
Поделиться:
Баскетболисты «Иркута» проиграли московскому «МБА»Баскетболисты «Иркута» проиграли московскому «МБА»Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В субботу, 10 ноября, в Москве иркутский баскетбольный клуб «Иркут» в выездном матче чемпионата России по баскетболу встречался с московским «МБА». И уступил со счётом 86:89.

- Игра началась почти на 40 минут позже по техническим причинам. На старте встречи «Иркут» после дальнего попадания Милоша Мацуры завладел небольшим преимуществом — 1:5, однако хозяева паркета сократили отставание, - сообщают на официальном сайте «Иркута». - Завершился игровой отрезок минимальным преимуществом хозяев – 23:22.

Третья четверть была за иркутянами. Гости и бросали в этом игровом отрезке точнее и защищались увереннее. Завершилась с уверенным преимуществом «Иркута» — 66:54. Два точных трехочковый броска решили судьбу поединка в их пользу.

После этого досадного проигрыша «Иркут» опустился на 13 строчку в турнирной таблице

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ДТП под Тайшетом пострадал мужчина
Ангарчанка стала бронзовым призером первенства России по скалолазанию
В Братске потратят больше 50 миллионов рублей на экологию
Напал на пенсионерку с бутылкой водки: в Бурятии задержали вора
Жители Киренска организовали опасный ледовый переход через реку Лена
Пьяный мужчина врезался в дорожный знак на улице Байкальской в Иркутске
15-летний подросток обокрал жилой дом в Бурятии
В Братске подвели итоги конкурса «Мисс полиция – 2018»
Байкал вошел в топ-3 молодежного туризма в России
Автомобиль перевернулся на крышу в результате столкновения на перекрестке в Ангарске
Мужчина убил своего брата на территории дацана в Бурятии
С 14 ноября из Иркутска в Кызыл начнут летать самолеты
В Иркутске открыли мемориальную доску почетному гражданину железнодорожнику Анатолию Антипову
Кладбище на станции Батарейной в Иркутске работало без санитарно – эпидемиологического заключения