Баскетболисты «Иркута» проиграли московскому «МБА»

СЕГОДНЯ 09:30 2018-11-11T09:30:28+03:00

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В субботу, 10 ноября, в Москве иркутский баскетбольный клуб «Иркут» в выездном матче чемпионата России по баскетболу встречался с московским «МБА». И уступил со счётом 86:89.

- Игра началась почти на 40 минут позже по техническим причинам. На старте встречи «Иркут» после дальнего попадания Милоша Мацуры завладел небольшим преимуществом — 1:5, однако хозяева паркета сократили отставание, - сообщают на официальном сайте «Иркута». - Завершился игровой отрезок минимальным преимуществом хозяев – 23:22.

Третья четверть была за иркутянами. Гости и бросали в этом игровом отрезке точнее и защищались увереннее. Завершилась с уверенным преимуществом «Иркута» — 66:54. Два точных трехочковый броска решили судьбу поединка в их пользу.

После этого досадного проигрыша «Иркут» опустился на 13 строчку в турнирной таблице