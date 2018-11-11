2018-11-11T17:58:33+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 12 ноября в городе снег и ветер

По области – слабые метели
Ирина РЮТИНА
Поделиться:
12 ноября в Иркутске снег и ветер12 ноября в Иркутске снег и ветерФото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

В Иркутске 12 ноября облачно с прояснениями. Сегодня ночью пойдет небольшой снег, который днем немного усилится.

- Ветер дует северо-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, слабая метель, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Температура воздуха ночью около -11, днём -9,-11.

По Иркутской области облачно с прояснениями, небольшой и умеренный снег, утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, в южных и верхнеленских районах порывы 12-17 м/с, слабые метели.

-Температура ночью -11,-16, при прояснении -17,-22, в западных и северных районах -20,-25, при прояснении -30,-35, в северо-восточных районах при облачной погоде -15,-20, - дают прогноз синоптики. - Днём -9,-14, местами -19,-24.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пассажиры самолета рейсом «Париж-Шанхай, экстренно севшего в Иркутске, направились в гостиницу
Самолет рейсом "Шанхай-Париж" экстренно приземлился в аэропорту Иркутска
Баскетболисты «Иркута» проиграли московскому «МБА»
В ДТП под Тайшетом пострадал мужчина
Ангарчанка стала бронзовым призером первенства России по скалолазанию
В Братске потратят больше 50 миллионов рублей на экологию
Напал на пенсионерку с бутылкой водки: в Бурятии задержали вора
Жители Киренска организовали опасный ледовый переход через реку Лена
Пьяный мужчина врезался в дорожный знак на улице Байкальской в Иркутске
15-летний подросток обокрал жилой дом в Бурятии
В Братске подвели итоги конкурса «Мисс полиция – 2018»
Байкал вошел в топ-3 молодежного туризма в России
Автомобиль перевернулся на крышу в результате столкновения на перекрестке в Ангарске
Мужчина убил своего брата на территории дацана в Бурятии
С 14 ноября из Иркутска в Кызыл начнут летать самолеты
В Иркутске открыли мемориальную доску почетному гражданину железнодорожнику Анатолию Антипову
Кладбище на станции Батарейной в Иркутске работало без санитарно – эпидемиологического заключения