Прогноз погоды в Иркутске: 12 ноября в городе снег и ветер

СЕГОДНЯ 17:58 2018-11-11T17:58:33+03:00

12 ноября в Иркутске снег и ветер Фото: Андрей КОПАЛОВ

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В Иркутске 12 ноября облачно с прояснениями. Сегодня ночью пойдет небольшой снег, который днем немного усилится.

- Ветер дует северо-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, слабая метель, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Температура воздуха ночью около -11, днём -9,-11.

По Иркутской области облачно с прояснениями, небольшой и умеренный снег, утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, в южных и верхнеленских районах порывы 12-17 м/с, слабые метели.

-Температура ночью -11,-16, при прояснении -17,-22, в западных и северных районах -20,-25, при прояснении -30,-35, в северо-восточных районах при облачной погоде -15,-20, - дают прогноз синоптики. - Днём -9,-14, местами -19,-24.