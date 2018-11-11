Поиграл всего месяц: «Байкал-Энергия» расторгла контракт с форвардом Эмилем Бихузиным

СЕГОДНЯ 19:58 2018-11-11T19:58:38+03:00

Июль 2018 года. Иркутск. Эмиль Бихузин во время открытой тренировки команды. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Эмиль Бихузин переехал в Иркутск в это межсезонье

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Руководство иркутской «Байкал-Энергии» решило досрочно расторгнуть контракт с нападающим Эмилем Бихузиным. По взаимному соглашению сторон форвард стал свободным агентом и теперь он может самостоятельно выбрать новый клуб для продолжения своей карьеры. О причинах расставания с хоккеистом не сообщается.

- Мы благодарим Эмиля Бихузина за сотрудничество и желаем ему успешной спортивной карьеры, - сообщили в пресс-службе «Байкал-Энергии».

Напомним, 23-летний Эмиль Бихузин перешел в «Байкал-Энергию» летом 2018 года. В составе бело-синих он провёл 3 матча в чемпионате России, забив один мяч. В розыгрыше Кубка России форвард провел 6 матчей, отметившись 2 мячами. В розыгрыше Кубка мира сыграл 3 матча.

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