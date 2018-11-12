Болеем за наших! «Байкал-Энергия» сегодня играет дома

СЕГОДНЯ 04:00 2018-11-12T04:00:32+03:00

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Как говорится, понедельник – день тяжелый. Надеемся, он не будет таким для игроков и болельщиков иркутской хоккейной команды «Байкал-Энергия». Сегодня, 12 ноября, на стадионе «Рекорд» наши спортсмены встречают «СКА-Нефтяник» из Хабаровска. Игра начнется в 19.00, естественно, по местному времени. Приходите болеть за наших!

Поддержка родным атлетам сейчас крайне важна, ведь последнюю игру на выезде они проиграли. Встреча с ХК «Водник» прошла 9 ноября в Архангельске. И закончилась со счетом 6:4 не в пользу иркутян.

Если прийти и лично поддержать спортсменов вы не можете, смотрите трансляцию на нашем сайте. Комментировать игры по традиции будет заслуженный артист России Яков Воронов.

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